Відбілювання зубів: який з методів є найкращим

Колір зубів може змінюватися, адже на нього впливають багато факторів, зокрема, харчування та шкідливі звички. Нерідко люди вдаються до відбілювання зубів.

Це є безпечна процедура, проте потрібно пам'ятати, що вона є медичною, і відбілювання зубів обов'язково повинен проводити лише стоматолог. Адже лише він може оцінити всі протипоказання. UAportal більше розповість про види відбілювання зубів:

Хімічне відбілювання:

За допомогою спеціального препарату проводять окислювальну дію на емаль зубів. Розчин наносять на зуби та змивають через пів години. Метод протипоказаний для людей з чутливою емаллю, оскільки він здатен викликати больові відчуття.

Ультразвукове відбілювання:

Вважається найбільш делікатним та підходить для всіх типів зубів.

Лазерне відбілювання:

Для цього методі використовують сфокусований промінь лазера, який діє на кожен зуб окремо протягом 1,5-2 хвилин. Він підходить для людей з карієсом.

Фотовідбілювання:

Під дією світла гель з перекисом розщеплює темний пігмент на емалі зубів. Тривалість процедури – 15-20 хвилин. Метод підходить для людей з чутливою емаллю.

Додамо, що цю процедуру можна проводити не частіше, ніж раз на рік. Проте при дотриманні рекомендацій лікаря ефект може зберегтися на понад три роки. Варто пам'ятати, що після будь-якого виду відбілювання може з'явитися чутливість зубів.

Нагадаємо, сучасна стоматологія може зробити справжню голлівудську посмішку. Ми зібрали для вас корисну інформацію щодо відбілювання зубів, переваги та недоліки цієї процедури.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!