Відлякує комах та нейтралізує неприємний запах: способи використання чайної заварки

У любителів заварного чаю завжди залишається багато заварки. Не поспішайте її викидати, адже вона може бути використана у побуті. UaPortal підкаже, як використати чайні відходи.

Використання заварки для городу

Чайна заварка містить азот, фосфор, калій і залізо, кальцій, магній, марганець, мідь і цинк, завдяки чому вона дуже корисна для рослин.

Її можна використовувати як підживку, а також для боротьби з деякими захворюваннями рослин та шкідниками. Заварка від зеленого чаю, до прикладу, захищає від грибків. Крім того, її можна використовувати як компостний активатор.

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Заварка від комах

Заваріть дуже міцний зелений або чорний чай. Вміст танінів у ньому відлякує комах. Якщо вам потрібно позбавитися від мурах, змішайте чайну заварку з водою 1:1 та обробіть розчином місця їх перебування.

Заварка проти неприємного запаху

Якщо у вашому холодильнику з’явився неприємний запах, покладіть у нього кілька чайних пакетиків, які залишились після заварювання.

Крім того, чай бореться із неприємними ароматами зі взуття – просто покладіть використані чайні пакетики у туфлі чи кросівки.

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