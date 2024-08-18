Відстрочка для доглядальників: що це таке та в якому випадку надається

Уряд України внес суттєві зміни до порядку надання відстрочки від мобілізації для осіб, які доглядають за членами сім'ї. Це рішення було прийняте з метою спрощення процедури та усунення деяких неточностей, які виникали на практиці. Про це пише sud.ua.

Що змінилося:

Для військовозобов'язаних, які доглядають за батьками, дружиною або дітьми (перша група споріднення), більше не потрібно доводити відсутність інших працездатних членів сім'ї, які могли б здійснювати догляд. Достатньо буде подати акт про встановлення факту здійснення постійного догляду. Термін розгляду заяви про встановлення факту догляду скорочено до 10 днів. Для військовозобов'язаних, які мають трьох і більше дітей, включаючи усиновлених, достатньо буде подати рішення суду про усиновлення. Внесені зміни чітко розмежовують категорії осіб, які мають право на відстрочку, та визначають необхідний пакет документів для кожної категорії.

Що залишилося незмінним:

Необхідність доведення відсутності інших працездатних членів сім'ї для осіб, які доглядають за родичами другої групи споріднення (наприклад, батьками дружини).

Вимога про встановлення місця проживання дитини з батьком за рішенням суду у випадку розлучення та догляду за трьома дітьми.

Які переваги дають нові правила?

Зменшення кількості необхідних документів та скорочення термінів розгляду заяв.

Чіткі критерії та процедури унеможливлюють довільне тлумачення законодавства.

Військовозобов'язані зможуть швидше отримати необхідні документи та уникнути зайвих бюрократичних процедур.

Що потрібно знати:

Постанова ще не набрала чинності: Очікується офіційне опублікування постанови, після чого нові правила наберуть чинності.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

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