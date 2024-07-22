Відстрочка від мобілізації для студентів: юрист розповів про важливий нюанс

В Україні відбувається мобілізація, і бакалаври, які планують вступ до магістратури, можуть отримати повістку та бути призваними на військову службу. Проте після того, як особа буде зарахована на денне відділення, вона має право подати до свого ТЦК та СП документи, що підтверджують статус студента та заяву для отримання відстрочки від армії.

У ТЦК необхідно надати наказ про зарахування до вишу та довідку із закладу освіти, пояснив юрист Дмитро Франчук у коментарі для "РБК-Україна".

"Отже, якщо його зарахують до магістратури після мобілізації, він може бути звільнений від військової служби на підставі його студентського статусу і відпущений на навчання", – зазначив він.

Експерт наголосив, що, якщо студент виконав усі необхідні умови для отримання відстрочки від мобілізації на час навчання, то ТЦК повинен йому її видати.

Нагадаємо, раніше ТЦК дали рекомендації, як 17-річним українцям стати на облік за кордоном.

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