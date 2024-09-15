'Отвєтка за Полтаву': бійці Khorne group на Курщині бомбою GBU-39 рознесли будівлю з окупантами (відео)

У Курській області бійці з підрозділу 116 окремої механізованої бригади здійснили атаку на будівлю, в якій перебували російські солдати. Після удару будівля склалася, під уламками опинилися десятки окупантів.

Відео атаки по будівлі показав підрозділ 116 бригади Khorne group. Зазначається, що це був авіаудар керованою бомбою GBU-39 по будівлі з окупантами у населеному пункті Веселе

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"Атвєточка за полтавське училище зв'язку. Орки перемішалися в купу будівельного сміття та своїх поганих черепів. Привозьте нам більше строковиків і десантників. Ми за всіма вами спостерігаємо", – йдеться в описі до відео.

Підрив будівлі з російськими солдатами на Курщині. Джерело: t.me/khornegroup Підрив будівлі з російськими солдатами на Курщині. Джерело: t.me/khornegroup

Підрив будівлі з російськими солдатами на Курщині. Джерело: t.me/khornegroup Підрив будівлі з російськими солдатами на Курщині. Джерело: t.me/khornegroup

Підрив будівлі з російськими солдатами на Курщині. Джерело: t.me/khornegroup Підрив будівлі з російськими солдатами на Курщині. Джерело: t.me/khornegroup

Підрив будівлі з російськими солдатами на Курщині. Джерело: t.me/khornegroup Підрив будівлі з російськими солдатами на Курщині. Джерело: t.me/khornegroup

Підрив будівлі з російськими солдатами на Курщині. Джерело: t.me/khornegroup Підрив будівлі з російськими солдатами на Курщині. Джерело: t.me/khornegroup

Підрив будівлі з російськими солдатами на Курщині. Джерело: t.me/khornegroup Підрив будівлі з російськими солдатами на Курщині. Джерело: t.me/khornegroup

Підрив будівлі з російськими солдатами на Курщині. Джерело: t.me/khornegroup Підрив будівлі з російськими солдатами на Курщині. Джерело: t.me/khornegroup

Додамо, що російська армія 3 вересня 2024 року здійснила подвійний ракетний удар по Полтаві. Балістичні ракети пошкодили будівлю інституту зв'язку, житлові будинки, лікарню та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Унаслідок атаки загинули 58 людей, кількість поранених перевищила 300 осіб.

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