Овочі не треба варити: покроковий рецепт вінегрету від Клопотенка
Овочі не треба варити: покроковий рецепт вінегрету від Клопотенка
Під час посту й не тільки вінегрет вважається тією стравою, яка дасть вашому організму необхідну кількість вітамінів та поживних речовин. Особливо корисним він буде, якшо овочі для салату не варити, а запікати.
Відомий український кухар Євген Клопотенко запевнив: "на виході різниця смаків дуже відчутна". За його словами, овочі мають дивовижний насичений смак, "який ви ніколи не отримаєте при варінні".
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Які продукти знадобляться
- Морква – 300 г
- Буряк – 300 г
- Картопля – 400 г
- Зелений горошок – 200 г (замороженого)
- Солоні огірки – 300 г
- Соняшникова олія – 3 ст. л.
- Петрушка або кріп – на смак
- Сіль – щіпка, можна обійтися і без неї
Як готувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Овочі добре помийте та загорніть у фольгу, якщо не маєте її, то просто викладіть на деко.
- Запікайте до готовності – картопля та морква 30-40 хвилин, а буряки до 80 хвилин.
- Коли овочі охолонуть, почистьте їх від шкірки, поріжте квадратиками.Викладіть овочі в миску, додайте порізані солоні огірки, розморожений горошок.
- Полийте олією, а ще за бажанням додайте нарізаної зелені.
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