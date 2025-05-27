Очікується магнітна буря червоного рівня: прогноз геомагнітної активності на 28 травня

Найближчими днями в Україну повернуться магнітні бурі. 28 травня очікується потужна магнітна буря червоного рівня — К-індекс сягне позначки 5.

Таке явище може сильно впливати на самопочуття людей, особливо метеозалежних і літніх. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди.

Магнітні бурі особливо небезпечні для тих, хто має хронічні захворювання серцево-судинної системи, страждає на перепади тиску чи підвищену чутливість до змін у навколишньому середовищі. У такі періоди можуть загострюватися проблеми зі здоров’ям, виникати головний біль, безсоння, дратівливість або втома.

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Щоб зменшити вплив магнітної активності, варто дотримуватися здорового способу життя: уникати стресів, висипатися, обмежити споживання кави, алкоголю, жирної, солоної та гострої їжі. Натомість слід обирати легке, збалансоване харчування, пити більше води й знаходити час для відпочинку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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