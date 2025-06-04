Очікуються сильні магнітні бурі з К-індексом 5: прогноз геомагнітної активності на 5 червня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, що іноді викликає погіршення самопочуття – головний біль, втому чи дратівливість. Такий вплив особливо помітний у метеочутливих людей.

Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA підготував оновлений прогноз геомагнітної активності на 5 червня. Її рівень у цей день досягне К-індексу 5. Це також червоний рівень, що свідчить про сильні магнітні збурення, які можуть позначитися на настрої, фізичному стані та працездатності.

У п’ятницю, 6 червня, геомагнітна ситуація покращиться — очікується К-індекс 3,3. Це зелений рівень, який вважається безпечним і малопомітним для організму.

Варто пам’ятати, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися — науковці оновлюють інформацію кожні три години, тому радимо стежити за актуальними даними.

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Що таке магнітна буря? Це природне явище, пов’язане з активністю Сонця. Після сонячних спалахів у напрямку Землі рухаються потоки заряджених частинок. Коли вони досягають магнітосфери нашої планети, виникає збурення, відоме як магнітна буря. У разі потужних спалахів (К-індекс 7–8) можна спостерігати полярні сяйва, а також можливі збої в роботі зв’язку та навігаційних систем.

Як магнітні бурі відображаються на здоров’ї? Багато людей можуть відчувати фізичну або емоційну напругу. До найпоширеніших симптомів належать головний біль, запаморочення, роздратування, зниження працездатності, безсоння або, навпаки, сонливість. Спеціальних медикаментів від впливу магнітних бур немає, однак полегшити стан допоможуть звичайні симптоматичні засоби.

Що робити, аби зменшити негативний вплив? Дотримуйтеся режиму сну й харчування, уникайте важкої їжі, алкоголю, кави. Рекомендується пити більше води, трав’яних чаїв, більше бувати на свіжому повітрі (уникаючи спеки), практикувати помірну фізичну активність. Людям із хронічними хворобами варто мати при собі необхідні ліки та уникати стресів. Вранці добре допоможе контрастний душ, а ввечері – тепла ванна для розслаблення.

Раніше ми розповідали, що науковці виявили, коли Землю накрила найсильніша сонячна буря в історії.

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