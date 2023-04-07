Великдень 2023: чи буде в Україні понеділок після Пасхи вихідним

Трудовим кодексом в Україні передбачено, що коли свято припадає на вихідний день, то наступний робочий день, тобто понеділок, має бути вихідним. Однак під час воєнного стану, який діє в нашій країні, ця норма скасовується. Це стосується державних компаній, приватні ж компанії можуть надавати своїм працівникам святкові вихідні.

Нагадаємо, у березні 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення, Верховна Рада ухвалила закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Ним були внесені зміни у трудове законодавство – на період воєнного стану скасовано усі святкові дні.

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Тож після Великодня, який цього року ми святкуємо 16 квітня, понеділок, 17 квітня, буде звичайним робочим днем для державних службовців та робітників державних компаній, організацій чи підприємств. А українці, що працюють на приватний бізнес, можуть отримати вихідний 17 квітня, якщо таке рішення погодить їхнє керівництво.

Додамо: українці святкують Великдень щороку у різні дати. Головне християнське свято стали відзначати в першу неділю після першого повного місяця, що йде за днем весняного рівнодення або збігається з ним. Цього року віряни католицької церкви відзначатимуть Воскресіння 9 квітня, а православні 16 квітня.

Нагадаємо, через воєнний стан в Україні запроваджено комендантську годину. Влада не стала скасовувати чи корегувати обмеження на Великдень.

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