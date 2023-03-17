Великдень 2023 в Україні: коли святкують та чи буде вихідний

У 2023 році громадяни України святкуватимуть Великдень у дві дати. Це пов'язано з тим, що календарі православних та католиків відрізняються.

Одне з найбільших християнських свят змінює свою дату кожного року, оскільки вираховується від дати першого повного місяця після дня весняного рівнодення і починається Великим постом.

Віряни католицької церкви відзначатимуть Пасху 9 квітня, а за православним календарем – 16 квітня.

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Дати Великодня католиків і православних різняться на тиждень-два через те, православна Церква святкує всі свята за юліанським календарем, у той час як католики – за григоріанським. Греко-католики відзначатимуть Пасху разом з православними, 16 квітня.

Іноді дати Великодня можуть збігатися. Наприклад, у 2025 році і католики, і православні відзначать Воскресіння Господнє 25 квітня.

Втім, через дію воєнного стану, звичний вихідний у понеділок після православного Великодня скасовується, тому 17 квітня буде робочим днем.

Нагадаємо, Великий піст, що передує Великодню, розпочався 27 лютого. Весь період на вірян чекають обмеження в їжі та розвагах.

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