Пенсії під ударом: уряд ухвалив неочікуване рішення щодо виплат

Наступного року скорочення бюджетних витрат вдарить по найбідніших верствах населення України: тих, хто отримує мінімальні пенсії та заробітні плати. Уряд вирішив пом'якшити початкову версію законопроєкту про збільшення податків, зокрема відмовившись від підвищення ПДВ. Однак вирішено економити на соціальних виплатах: мінімальна пенсія у 2025 році залишиться без змін на рівні 2361 грн.

Цю інформацію опублікував OBOZ.UA. Згідно з даними Міністерства фінансів, у 2025 році на соціальні витрати планується виділити 419,2 млрд грн, тоді як в уточненому бюджеті на цей рік передбачено 483,5 млрд грн. У 2023 році ця сума складала 479,9 млрд грн. Варто зазначити, що соціальні видатки зростали щороку, навіть після початку повномасштабної війни.

"Це вимушена ситуація. Напевно, не змогли компенсувати катастрофічний дефіцит бюджету і вимушені були йти на ці кроки. Якщо у 2025-му раптом буде якийсь резерв, можливо, будуть незаплановано підвищувати стандарти.Все залежатиме від ситуації на фронті", – зазначає Людмила Черенько, керівниця відділу дослідження якості життя Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України.

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В Україні мінімальна пенсія становить 2361 грн. Прогнозується, що загальна інфляція за 2024 та 2025 роки може досягти близько 14,6%. Тому, щоб мінімальна пенсія залишалася на тому ж рівні з урахуванням підвищення цін, її розмір повинен зрости до 2705,7 грн.

"Зрозуміло, що коли тривалий час йде таке обмеження населення в будь-яких потребах крім суто фізіологічних, накопичується дуже багато проблем. Це, зокрема, несвоєчасне отримання медичних послуг, а також елементарні побутові проблеми. Звичайно, це серйозна ситуація. Головне – щоб вистачало на фізіологічне виживання. Дані показують, що у 2023-му порівняно з 2021-му зросла майже в 7 разів кількість тих, у кого доходи нижчі від офіційного прожиткового мінімуму", – зазначає Черенько.

Уряд, крім "заморожування" мінімальних пенсій, здійснить ще один крок: розпочне процес повернення пенсійних виплат, які не були зняті з рахунків протягом року, якщо це стосується переселенців. Також кошти можуть бути вилучені у пенсіонерів-переселенців, які не пройшли процедуру ідентифікації.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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