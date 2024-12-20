Пенсії українців проіндексують через кілька місяців: чи зростуть після цього виплати

У березні 2025 року в Україні заплановано індексацію пенсій, що закріплено як у бюджеті, так і в чинному законодавстві. Навіть якщо уряд здійснить пенсійну реформу, спочатку всі виплати буде переглянуто в межах індексації. Як і раніше, підвищення відчують не всі пенсіонери.

Як повідомляє OBOZ.UA, така ситуація виникає через те, що пенсія, обчислена за формулою (середній заробіток за три роки, помножений на співвідношення власної зарплати до середньої, на стаж у роках і на коефіцієнт 1%), може значно поступатися фактичній сумі виплат. Наприклад, якщо за формулою розрахунок становить лише 1230 грн, Пенсійний фонд збільшить її до мінімального рівня у 2361 грн. Для певних вікових категорій ця сума може бути вищою.

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Під час індексації у березні підвищення на певний відсоток буде застосовано саме до пенсії, розрахованої за формулою. Таким чином, навіть після збільшення, наприклад, на 8%, замість 1230 грн за формулою сума становитиме 1328,4 грн. Однак фактично виплачуватимуть все одно мінімум 2361 грн.

Точний показник індексації стане відомим лише наступного року, ближче до березня, після того, як офіційна статистика завершить розрахунок динаміки зарплат і рівня інфляції. Зазначимо, що розмір індексації визначається як сума половини річної інфляції та половини темпів зростання заробітних плат за останні три роки.

За прогнозами НБУ, рівень інфляції у 2024 році складе 9,7%, що означає, що половина цієї суми дорівнюватиме 4,85%. При цьому середній трирічний темп зростання зарплат оцінюється у 12,7%, а його половина — 6,35%. Таким чином, за попередніми оцінками, індексація може досягати близько 11%.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати найвигідніші роки для нарахування пенсії.

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