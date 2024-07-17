Пенсіонери можуть отримати разову грошову допомогу: кого стосується

Літом 2024 року планується виплата одноразової фінансової допомоги для окремих категорій пенсіонерів. Сума допомоги може варіюватися від 300 до 3000 гривень.

Така фінансова підтримка буде доступна для осіб з інвалідністю, тих, хто зазнав травм у результаті нещасних випадків на виробництві, а також з певних інших причин. Про це пише 24 канал.

Сума надбавки залежатиме від групи інвалідності:

3100 гривень – для I групи інвалідності.

2900 гривень – для II групи інвалідності.

2700 гривень – для III групи інвалідності.

Читайте також: Хто з пенсіонерів може отримати на 2000 грн більше до пенсії після перерахунку

Варто відзначити, що особи з особливими заслугами перед Батьківщиною також отримають 3100 гривень.

Окрім основних платежів наступні групи осіб отримають додаткові 1000 гривень:

Учасники бойових дій та особи, які постраждали під час Революції Гідності.

Особи, які у молодому віці перебували у концтаборах, гетто чи інших місцях примусового утримання.

Особи, народжені у вищезгаданих умовах.

Крім того, додаткову допомогу у розмірі 650 гривень отримають наступні категорії громадян:

Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України.

Дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю через війну, які не одружилися вдруге.

Дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних особами з інвалідністю від захворювання, трудового каліцтва або з інших причин, які не одружилися вдруге.

Ці кошти призначені для підтримки тих, хто зіткнувся з серйозними втратами та життєвими викликами, і мають на меті забезпечити їхні базові потреби.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!