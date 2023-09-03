Пентагон показав відео з неопізнаними літаючими об'єктами, яке фіксували пілоти

Міноборони США офіційно показало відео, на яких зафіксовано невідомі літаючі об'єкти (НЛО). Відеокадри були зняті за допомогою інфрачервоної камери.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Пентагону генерала Пета Райдера. Генерал повідомив, що Міністерство оборони США запустило вебсайт, призначений як "єдине вікно" для загальнодоступної інформації про "непізнані аномальні явища" UAP.

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Цей сайт також слугуватиме інформаційним центром щодо випадків НЛО, включаючи фотографії та відео, які будуть розсекречені.

"Департамент прагне до прозорості з американським народом щодо роботи AARO над НЛО", – додав Райдер.

На цьому сайті вже опублікували низку відео, які були зняті американськими пілотами:

Нагадаємо, у січні 2023 року у США зафіксували збільшення кількості НЛО над Пентагоном. Американський уряд отримав більш як 350 нових повідомлень про невідомі об'єкти в небі.

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