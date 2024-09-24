Перекази з картки на картку: що зміниться з 1 жовтня

З 1 жовтня Національний банк України вводить нові обмеження на перекази коштів між картками фізичних осіб. Цей крок, який активно обговорювався останні кілька місяців, має на меті підвищити рівень фінансової безпеки та запобігти незаконним операціям.

Згідно з новими правилами, максимальна сума, яку можна переказати з однієї картки на іншу протягом місяця, становитиме 150 тисяч гривень. Водночас обмеження на кількість таких операцій було скасовано, пише OBOZ.UA.

Як зазначають у Національному банку, такі зміни не вплинуть на більшість українців, оскільки переважна більшість здійснює перекази на суми, менші за встановлений ліміт.

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Головна мета введення обмежень – ускладнити діяльність так званих "дроперів". Це особи, які продають свої банківські рахунки для проведення незаконних фінансових операцій, таких як відмивання грошей, фінансування тероризму та ухилення від сплати податків. Через рахунки "дроперів" можуть проходити мільйони гривень, що завдає значних збитків державному бюджету.

За словами голови парламентської ТСК Ярослава Железняка, "дроп-схеми" активно використовуються в різних видах злочинної діяльності, включаючи онлайн-казино, продаж контрафакту, наркотиків та зброї, а також шахрайство.

Нові правила, запроваджені Національним банком, покликані ускладнити роботу "дроперів" і зробити такі схеми менш привабливими. Однак, як зазначають експерти, встановлення ліміту не є панацеєю і не повністю усуває ризики. Для ефективної боротьби з "дроп-схемами" необхідний комплексний підхід, який містить як законодавчі зміни, так і посилення контролю з боку банків та правоохоронних органів.

Нагадаємо, голова НБУ Андрій Пишний під час засідання фінансового комітету Верховної Ради попередив, що Національний банк України планує запровадити ліміти на перекази з картки на картку між фізичними особами.

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