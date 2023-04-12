'Плутон остаточно перейде у знак Водолія': астрологиня назвала терміни завершення війни в Україні та зміни влади в РФ

Війна в Україні може завершитись уже влітку 2023 року. Перелом на фронті ймовірний у травні, але це ще не означає повної перемоги.

Про це УНІАН заявила астрологиня Ольга Медвецька. "Є ймовірність, що війна закінчиться цього літа. Однак це обумовлено тим, що сприятливим чином стануть планети. А чи скористаються цією можливістю люди – питання", - зазначила вона.

За словами астрологині, паралельно зі звільненням України від окупантів розпочнуться процеси зміни влади у Росії. Наприкінці квітня та на початку травня можлива деокупація частини територій, яка посилить невдоволення росіян владою.

"Вона зростатиме в народних масах, і це матиме вплив на трансформацію влади в РФ. Це не станеться швидко, знадобиться час, проте це неодмінно станеться. Швидше за все, після листопада 2024 року. У цей час планета трансформації Плутон остаточно перейде у знак Водолія , який уособлює демократію, народовладдя, прогрес, а також революції, бунти", – наголосила Медведецька.

Астролог додала, що в цей час можливе повалення російської влади. Для України ж безпроблемний період розпочнеться із 2026 року.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.