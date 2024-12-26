Чому Ethereum може стати 'фаворитом' 2025 року

З наближенням 2025 року ентузіасти Ethereum сповнені оптимізму. Аналітики та експерти вказують на поєднання технологічних удосконалень, інституційного інтересу та сприятливих змін у регулюванні як ключових факторів, що визначають перспективи Ethereum (ETH) для проривного року.

Технологічні оновлення: епоха Pectra

Оновлення Pectra, заплановане на початок 2025 року, є важливим етапом у дорожній карті Ethereum. Збільшуючи баланси валідаторів з 32 ETH до 2 048 ETH, оновлення має на меті покращити ефективність і масштабованість мережі. Гая Регі, генеральний директор Byzantine, наголошує, що ця зміна зменшить навантаження на мережу, прискорить транзакції та покращить досвід користувачів. З восьми Ethereum Improvement Proposals (EIPs), включених до оновлення, особливо важливі ті, що спрощують стейкінг, залучаючи нових учасників до екосистеми.

Регуляторні зміни за адміністрації Трампа

Очікується, що нова адміністрація США на чолі з обраним президентом Дональдом Трампом забезпечить необхідний поштовх для Ethereum. Призначення криптоадвоката Пола Аткінса головою SEC є сигналом про зсув у бік більш сприятливого регулювання. Саул Реджван з Masterkey VC передбачає, що це стимулюватиме інновації у децентралізованих фінансах (DeFi) та мережах фізичної інфраструктури, особливо тих, що побудовані на Ethereum.

Інституційний імпульс: ETF та інше

Інституційний інтерес до Ethereum продовжує зростати. ETF на основі Ether зафіксували рекордні надходження, залучивши 1,5 мільярда доларів за два тижні. Головний інвестиційний директор Bitwise Метт Хоуган підкреслює домінування Ethereum у ключових секторах, таких як стейблкоїни, токенізація та агенти ШІ, називаючи його центром криптотрендів 2025 року. Хоуган прогнозує, що Ethereum перевершить свій попередній історичний максимум у $4 878, потенційно досягнувши $7 000 до кінця року.

Розширення екосистеми та домінування другого рівня

Мережі другого рівня Ethereum, такі як Abstract та проєкти Deutsche Bank, мають підвищити функціональність екосистеми. Крім того, зростання інноваційних додатків, таких як Hyperliquid, які змагаються з централізованими гігантами, такими як Binance, підкреслює потенціал Ethereum у зміні ринкової динаміки.

Рестейкінг: зміна правил гри

Рестейкінг є ще однією новою тенденцією, яка зміцнить безпеку та гнучкість Ethereum. Еду Тіммерс з Keyrock зазначає, що рішення для рестейкінгу, такі як EigenLayer, дозволять іншим мережам використовувати безпеку Ethereum, підвищуючи його корисність у ширшому блокчейн-середовищі.

Подальший шлях

Завдяки технологічним удосконаленням, інституційній підтримці та сприятливому регулюванню, Ethereum має всі шанси домінувати у 2025 році. Як зазначає Хоуган із Bitwise, криптопростір входить у "золоту еру", і Ethereum готовий очолити цей прорив. Інвесторам і розробникам є чого чекати, оскільки мережа продовжує розвиватися та впроваджувати інновації.

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