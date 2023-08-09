Чому лакові поверхні не можна протирати папером

Існують деякі поверхні, які на категорично не можна протирати папером. І це не лише через віру в народні прикмети, зокрема щодо обробки столу.

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Фактично існують об’єктивні обставини, про які важливо знати, пишуть у виданні "Патріоти України". Здається, що паперові серветки м’які та ніжні, проте їх склад може завдати шкоди лакованим та рідкокристалічним поверхням. Справа в тому, що навіть при невеликому терті на поверхні залишаються мікроподряпини, які негативно впливають на зовнішній вигляд меблів або екрану, особливо під час трансляцій.

Також не рекомендується витирати скляний посуд папером. Це може призвести до залишення маленьких часточок паперу, які часто створюють враження, набагато гірше, ніж звичайні розводи. У випадку, якщо щось виливається на тканинну поверхню або килим, краще уникати використання паперових серветок. Їх буде дуже важко видалити з тканинних волокон.

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