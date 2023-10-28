Чому не цвіте кактус: квітникарі назвали 7 причин

Кактуси хоч і не яскраві рослини, та квітнуть дуже красиво. Забезпечити цвітіння мамілярії, ехінопсису, ребуції, астрофітуму та цереуса вдома - легко, але інколи квіти не з'являються або опадають, не розкриваючись. Що є причиною відсутності цвітіння кактуса розбирався Ukr.Media.

Вік

Приблизно половина видів квітучих кактусів зацвітає тільки через 3-4 роки. Деякі ребуції та айлостери можуть цвісти на першому-другому році життя. Ферокактуси, наприклад, не розцвітають, доки не досягнуть 10-15 років.

Сезонність

Більшість кактусів починає цвісти весною, після виходу зі зимового спокою, який зазвичай триває з грудня по березень. Бруньки закладаються саме взимку. Для досягнення цвітіння весною важливо забезпечити рослині прохолодне місце і зменшити полив. Якщо всі ці умови не дотримуються, квітів навесні не буде.

Ґрунт

Кактуси не відчувають себе комфортно в глинистому ґрунті, вони віддають перевагу піщано-торф'янистому ґрунту. Рослині потрібна особлива суміш ґрунту. Тому пересаджуючи рослину, слід враховувати її вимоги до матеріалу посадки.

Горщик

Горщик повинен відповідати розмірам коренів. Якщо він занадто великий, вся енергії кактуса підуть на ріст. Рослина буде інтенсивно розвивати кореневу систему, поки не заповнить весь простір.

Свіже повітря

Кактуси особливо потребують свіжого повітря влітку. Якщо не можливо забезпечити належне провітрювання, винесіть рослину на балкон.

"Дітки"

Відкладання нащадків, коли вони залишаються на материнській рослині, відбирає енергію у дорослого кактуса, і це може призвести до відсутності цвітіння. Тому "діток" слід вчасно відокремлювати.

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Положення горщика

Якщо ви переміщуєте горщик або повертаєте його у процесі закладання бутонів, це може збити рослину з "ліку". Щоб уникнути цього, позначайте горщики маркером і відстежуйте їхнє положення.

Кактуси ідеально підходять в якості кімнатних рослин через їхню невибагливість. Навіть якщо ви випадково забудете полити їх вчасно, це не стане великою проблемою. Вирощувати їх легко навіть новачкам.

Нагадаємо, ми вже писали,як заставити кактус цвісти.

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