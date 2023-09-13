Чому не можна прочищати каналізацію оцтом та содою: може спричинити серйозні проблеми

Харчова сода та оцет часто використовуються разом для прибирання вдома, але фахівці застерігають, що це поєднання може завдати шкоди трубам та викликати серйозні проблеми.

Про це пише Homes&Gardens.

Незважаючи на популярність використання соди та оцту для очищення труб, професійні прибиральники попереджають, що це може призвести до проблем з трубами.

Спроба прочистити труби содою та оцтом може бути невдалою, оскільки оцет не є достатньо сильним засобом для розчинення засмічень у трубах, навіть коли він взаємодіє з содою. Оцет корисний для освіження сантехніки та прибирання неприємних запахів від каналізації, але він може пошкодити гумові ущільнювачі, особливо якщо використовувати його разом із содою. Таку думку висловлює Ральф Абундо, фахівець компанії Canberra Bond Cleaning.

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Також важливо уникати висипання солі у раковину, оскільки це також може завдати шкоди трубам та викликати серйозні проблеми.

Оцет особливо небезпечний для старих труб, оскільки він може роз'їдати їх. У старих будинках часто використовувалися металеві труби, які піддаються корозії від кислих розчинів, що може призвести до їхнього пошкодження та розривів. Про це повідомляє Марк Дорріс, незалежний майстер-сантехнік. Він також зауважує, що реакція соди та оцту може спричинити утворення солей, що також пришвидшує корозію. Таким чином, використовуючи такі засоби для прочищення труб, ви можливо тільки погіршуєте стан каналізаційної системи.

Нагадаємо, ми вже писали, як очистити труби на кухні.

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