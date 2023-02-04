Чому не можна спати ногами до дверей та як правильно поставити ліжко в спальні

У 21 столітті прагматизму, здавалося б, не залишилося місця для забобонів, проте багато прикмет дожили до наших днів. Коли справа стосується питань сну, таких уявлень виявляється безліч, адже в давнину сон тлумачився як щось магічне і незрозуміле. Наприклад, дехто впевнений, що не можна спати ногами до дверей. Сьогодні UAportal розбереться, звідки взялося таке незвичайне переконання.

Слов'янські повір'я

Найпоширенішими поясненнями щодо цього є повір'я та міфи, які зародилися у Стародавніх слов'ян. Одним із них є переконання в тому, що двері є порталом у потойбічний світ. Більшість людей пов'язує заборону такого розміщення тіла під час сну з тим, що ногами вперед прийнято виносити з дому покійника. Вважається, що таким чином ви навертаєте на себе долю самому стати померлим.

Повір'я говорять про те, що якщо людина засинає не головою, а ногами до такого порталу, є ризик, що вона більше не прокинеться. Поки тіло відпочиває, душа виходить із нього і тоді людина бачить сновидіння – це своєрідна подорож душі. Для того, щоб успішно повернутися в тіло, їй не можна далеко відлучатися від нього. При положенні ногами до дверей душі легше вийти з кімнати, до того ж вони можуть потрапити в інший вимір. Вранці, якщо дух заблукає, людина не зможе прокинутися і помре.

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Інше пояснення пов'язане із злими духами. У цьому випадку двері спрацьовують як портал для нечисті в нічний час доби. У наш світ проникають злі духи, які прагнуть заволодіти душею та тілом людини. Ті, хто повертається до порталу ногами, стають потенційними жертвами, тому що відкривають нечисті доступ у цей світ і до самих себе. Вважається, що злий домовик чи сам чорт можуть потягнути душу у прірву.

Скандинавська міфологія

У Скандинавії існує своя міфологічна картина щодо того, як потрібно правильно спати. Відповідно до неї весь світ розділений на три частини:

Асгард – аналог Раю чи гори Олімп, те місце, де живуть лише боги.

Мідгард – звичайний світ людей, тобто місце, де живемо всі ми.

Утгард – аналог Ада, землі демонів та кровожерливих монстрів.

Якщо спати головою в протилежний від дверей бік, вважається, що двері відчинять портал у світ демонів. Душа людини стає дуже вразливою. В Утгарді блукають душі, що загубилися, які приречені на страждання і не можуть повернутися в своє тіло. Якщо з Утгарда вирветься злий дух, він може викрасти душу сплячого і забрати її з собою або зайняти його тіло, поки дух витає десь в іншому місці. Людина або вмирає після цього, або стає одержимою.

Фен-шуй

Східні народи мають своє трактування питання, чому не можна спати ногами до дверей. Звичайно ж, є подібні міфи про нечисту силу і злих духів, які затягують душі тих, хто спить через портал в інший світ, а також повір'я про те, що душа може заблукати і не повернутися до свого тіла. Проте на сьогодні більш актуальним та раціональним поясненням є питання про потоки життєвої енергії. Вивченням цього напряму займаються спеціалісти фен-шуй.

Фен-шуй – це вчення про розподіл життєвої енергії ци, а й своєрідне мистецтво, ціла філософія. Завдяки його поняттям можна правильно розподілити власну енергетику та налагодити усі напрямки життя.

Для того, щоб вночі життєві сили не покидали вас через двері, у жодному разі не потрібно спати ногами до виходу. Це порушує циркуляцію потоків ци. Ви не тільки відчуватимете себе розбитим з ранку та втомленим, але й ризикуєте впасти в депресію, втратити здоров'я, гроші, особисте щастя і все добре, що у вас є чи могло б бути.

Правда чи вигадка

Говорити достовірно про те, як правильно потрібно спати, головою чи ногами до дверей, дуже важко, адже основними поясненнями є лише давні міфи та абстрактні уявлення про енергію. Тому неможливо з'ясувати правда це чи все ж таки вигадка, яким люди залякують самі себе. Тим не менш, багато хто намагається спати по відношенню до дверей саме таким чином, як це вважається правильно.

Куди поставити ліжко

З наукової точки зору немає універсальної відповіді на питання, куди поставити ліжко. Важливо, щоб під час сну людина відчувала себе комфортно, могла повністю розслабитися і уникнути психологічного дискомфорту. Якщо ви не схильні вірити в забобони, то можете розмістити ложе в будь-якому місці, уникаючи протягів. Хто дотримується прикмет, можуть поставити ліжко вздовж стіни, протилежної дверному отвору для психологічного комфорту.

Нагадаємо, доктор медичних наук Ентоні Юн з Детройта пояснив, чому не варто спати голими. Це питання, за його словами, стосується лише гігієни.

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