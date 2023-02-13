Чому не можна вішати дзеркало навпроти вхідних дверей: прикмети та правила Фен-Шуй

Розташування дзеркала досі залишається предметом суперечок між прихильниками дотримання традицій та прагматиками, які прагнуть максимально оптимізувати простір квартири. Із цього приводу існує чимало думок, пов'язаних з народними прикметами та повір'ями, також це питання знаходить відгук у східноазіатському вченні Фен-Шуй. Давайте докладніше розберемося у цій ситуації.

Предмети з відображуючими властивостями в давнину наділяли магічними можливостями. Полотна використовували у ворожіннях, таємних обрядах та виклику духів. Люди вірили, що скляна поверхня роздвоює реальність, утворюючи паралельний світ.

У християнській традиції дзеркало вважалося творінням диявола. Замість духовного вдосконалення людина займалася самолюбуванням, що сприяло гріховним думкам. Старовіри взагалі не дозволяли приносити небезпечний атрибут до будинку.

У давнину забороняли вішати дзеркало навпроти вхідних дверей. У цій поверхні могли побачити образи померлих родичів. Нехрещеним дітям не можна було дивитися в скляну гладь полотна, але при вході важко не вдивитись у неї.

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Як би там не було, але дзеркало – це обов'язковий атрибут будь-якого передпокою, в нього дивляться для того, щоб оцінити свій зовнішній вигляд перед виходом з дому, поправити одяг, зачіску, макіяж тощо. Також є прикмета, що, повертаючись додому за забутою річчю, треба посміхнутися своєму відображенню, звичайно ж, без дзеркала в цьому випадку не обійтися.

Чи можна вішати дзеркало навпроти дверей

Головною проблемою стає не вибір якісного товару відповідного розміру та форми, а питання – чи можна вішати дзеркало навпроти вхідних дверей? Тут слід враховувати різні аспекти. За популярним нині Фен-Шуй робити це категорично забороняється. Справа в тому, що щодо цього існує далеко не одне повір'я як у слов'янських, так і в східних країнах. Головним об'єктом Фен-Шуй у цьому плані є енергетика.

Згідно з Фен-Шуй дзеркало навпроти дверей розташовувати категорично не можна. Якщо дзеркало розташоване навпроти вхідних дверей, то хороша енергія Ці, яка потрапляє до будинку через парадні двері, відразу з нього вийде.

Якщо дзеркало повісити навпроти вхідних дверей, предмет інтер'єру притягне негативні потоки. Порушнику заборону обіцяють:

невдачу у бізнесі;

нещастя мешканцям будинку;

тяжкі захворювання;

розлад у сімейних відносинах.

Фахівці Фен-Шуй в один голос стверджують, що дзеркало навпроти дверей "виганяє" позитивну енергію. Якщо приміщення повністю втратить енергію, то це може негативно позначитися на членах сім'ї. Господарі можуть бути без причини пригніченими, відчувати постійне нездужання та втому. Ось чому бажано розмістити дзеркало поруч із дверима або на тій стіні, на якій розташований дверний отвір.

Щоб усунути негативні наслідки, у навчанні Фен-Шуй використовують нейтралізатори. Природні матеріали (дерево, залізо) поглинають руйнівну енергію, спрямовують потоки шляхом гармонії. Правильно розташовані захисні елементи відновлять позитивну атмосферу.

Найкращим виходом із ситуації є зміна розташування дзеркала. Оптимальний варіант – повісити його над комодом чи на шафу, які стоять біля стіни з дверима. За відсутності такої можливості та крайнього дефіциту вільного простору спробуйте закріпити його на зворотні дверцята шафи, у разі потреби достатньо буде відкрити її, щоб побачити своє відображення.

Якщо є можливість, розташуйте перед дзеркалом картини, композиції з квітів або щось не менш приємне та привабливе, це допоможе нейтралізувати негатив і наситити будинок позитивною енергією. Обов'язково підтримуйте його у чистоті.

Також за Фен-Шуй важливо самостійно насичувати дзеркало позитивними емоціями. Найчастіше посміхайтеся своєму відображенню, кажіть компліменти. Категорично забороняється лаятись і злитися біля нього, ні в якому разі не можна так робити, інакше весь негатив неминуче накопичиться у цьому предметі.

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