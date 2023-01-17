Чому не можна видавлювати вміст чайного пакетика та довго заварювати чай

Чому не можна довго заварювати чай та вичавлювати чайний пакетик

Часто, коли люди заварюють чай, потім вони вичавлюють чайний пакетик до останньої краплі або тримають його в чашці занадто довго.

Чайний пакетик – дуже зручний винахід, завдяки якому ми можемо заварити чай в різних умовах. Деякі люди, заварюючи чай, просто занурюють пакетик в окріп. Чому так не можна робити і як правильно використовувати чайний пакетик, читайте у нашому матеріалі.

Чайний пакетик краще просто залишити настоюватися близько 3-5 хвилин. За цей час чайний лист набрякне, розкриється і віддасть весь свій смак та аромат.

Та коли чай заварився, чайний пакетик слід одразу дістати та викинути, якщо не будете його використосувати для інших лайфхаків, про які ми писали в інших статтях.

Довге настоювання чаю не призведе до поліпшення смаку. Скільки треба заварювати чайний пакетик, краще прочитати на упаковці – різні види й сорти чаю вимагають різного часу настоювання, зазвичай, чай в пакетиках заварюється близько 3-5 хвилин.

Краще обирати чайні пакетики або пірамідки більшого розміру, в них чайний лист краще розгортається і заварюється. Краще, якщо пакетики зроблені з нейлону або шовку, смак чаю в таких пакетиках виходить куди краще, ніж в паперовій упаковці.

Вичавлювати чайний пакетик краще не варто тому, що в чаї при заварюванні утворюється багато дубильних речовин. Вони в будь-якому випадку потрапляють до напою, а при віджиманні ви просто вичавлюєте собі в кружку справжній концентрат цієї шкідливої органіки. До того ж при віджиманні в воді виявиться занадто багато танінів, через що напій стане гірким.

Раніше ми писали про те, як позбутись поганого запаху зі взуття за допомогою чайного пакета, та як правильно і безпечно висушити промокле взуття з допомогою без сушки та батарей.

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