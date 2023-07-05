Чому не можна заварювати каву в чашці: як це може зашкодити

Чому не можна заварювати каву прямо у чашці

Одне з головних питань, пов'язаних зі споживанням кави, що заварена у чашці – це високий вміст кофеїну. Медичні фахівці попереджають, що велике споживання кофеїну може призвести до нервозності, безсоння, збільшення серцевого ритму і навіть проблем зі здоров'ям серця у деяких людей. Згідно з дослідженнями, споживання понад 400 мг кофеїну на день може мати негативні наслідки для здоров'я.

Читайте також: Робіть це перед тим, як випити каву зранку, щоб не нашкодити здоров'ю

Крім того, заварена кава може містити підвищену кількість ацетальдегіду, речовини, яка утворюється під час обсмажування кавових зерен. Ацетальдегід відомий як потенційно канцерогенна речовина і може збільшувати ризик розвитку раку. Дослідження показали, що споживання кави з високим вмістом ацетальдегіду може збільшити ризик розвитку раку стравоходу.

Також, заварена кава може бути джерелом акриламіду - речовини, яка утворюється під час обсмажування кавових зерен при високих температурах. Акриламід також відомий як потенційно канцерогенна речовина і може збільшувати ризик розвитку раку. Дослідження показали, що споживання продуктів, які містять акриламід, може бути пов'язане з підвищеним ризиком розвитку раку сечового міхура і нирок.

Проте, попри ці потенційні проблеми, медичні фахівці відзначають, що помірне споживання кави може мати позитивний вплив на здоров'я. Кава містить антиоксиданти, які можуть допомогти організму захиститися від шкідливого впливу вільних радикалів. Крім того, кава може поліпшити фізичну та розумову активність, а також знизити ризик розвитку деяких захворювань, таких як діабет типу 2 і хвороба Паркінсона.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 речей, які не можна робити зранку, щоб не нашкодити здоров'ю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!