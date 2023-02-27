Чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу

Багато хто дотримується позиції, що спокійний стиль їзди продовжує термін служби різних вузлів і агрегатів, а головне – двигуна автомобіля. Проте насправді це не зовсім так. Точніше, взагалі не так. Сьогодні ми розповімо, чому періодично, але обов’язково слід витискати педаль газу до в підлогу.

Можливо для когось це звучатиме дивно, але на малих оборотах навантаження на двигун тільки збільшується. Цей факт вам підтвердить будь-який технічний експерт. При слабкій продуктивності масляному насосу банально не вистачає мастила, що може вплинути на стирання спеціального антифрикційного покриття не тільки на вкладишах колінвала, але і поршнях. Останні почнуть "гуляти" циліндрами, "вбиваючи" кільця.

До того ж збільшується рівень навантаження на компоненти кривошипно-шатунного механізму, скорочуючи ресурс. Якщо простіше, то діє принцип "роботи – менше, навантаження – більше".

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Зрозуміло, що в даному випадку не йдеться про новенькі автомобілі з мінімальним пробігом. Здебільшого страждають від неквапливих водіїв машини, що накрутили на одометрі понад 30–50 тисяч кілометрів. Тому щоб уникнути знос двигуна на вживаних авто все ж таки краще не соромитися натискати педаль газу.

Звичайно, не варто постійно їздити як гонщик, але з певною періодичністю розкручувати мотор все ж таки необхідно. Тим більше, силовий агрегат потребує цього для очищення камер згоряння, а свічки запалювання – для позбавлення від нагару.

Крім того, після регулярного витискання в підлогу двигун нівелює ефект плаваючих оборотів, стабільніше тримає тягу в різному діапазоні швидкостей і навіть краще запускається при мінусових температурах. Фактично це той самий рідкісний випадок, коли стрес не калічить, а лікує.

Нагадаємо, UAportal розповів про те, чому необхідно змінювати повітряний фільтр двигуна та як часто це потрібно робити. Ця інформація допоможе не тільки початківцям, а й досвідченим автовласникам.

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