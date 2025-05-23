Чому виникають магнітні бурі та як їх спрогнозувати: відповідь Національного арктичного наукового центру

Магнітна буря — це коливання магнітного поля Землі, викликане потужними потоками плазми, які викидає Сонце. Такі потоки, відомі як корональні викиди, під час зіткнення з магнітним полем нашої планети можуть спричинити його різку зміну — саме це явище і називається магнітною бурею. Її тривалість може коливатися від кількох годин до кількох діб.

На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" нещодавно модернізували геомагнітну обсерваторію, яка тепер може фіксувати дані з високою точністю — до однієї секунди. Цю інформацію використовують у супутникових дослідженнях, прогнозах космічної погоди та відстеженні геомагнітних збурень. Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

Магнітну активність вимірюють за кількома спеціальними індексами. Індекс Бартельса (К) показує рівень відхилення магнітного поля від норми в певному місці протягом тригодинного періоду, його шкала коливається від 0 (відсутність активності) до 9 (максимальне збурення). Планетарний індекс Кр розраховується як середнє значення з кількох обсерваторій, а індекс G демонструє ступінь впливу бурі на людей, техніку, зв’язок і навігаційні системи — він оцінюється за шкалою від 1 до 5.

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Однією з найсильніших бур в історії вважається подія 1859 року, відома як Керрінгтонська. Вона спричинила серйозні збої в телеграфних мережах і мала максимальні значення індексів: Kp – 9, G – 5. Подібну за масштабом бурю нещодавно зафіксували і на "Вернадському" — у період з 10 по 12 травня 2024 року. Ця буря стала найсильнішою за останні 165 років: вона спричинила порушення в роботі супутників Starlink, а також принесла полярні сяйва до регіонів, де вони зазвичай не спостерігаються, зокрема до України.

Попри те, що магнітні бурі є досить поширеним явищем, точно передбачити їхню появу досі неможливо. Проте довготривалі спостереження за геомагнітним полем, які ведуться на антарктичній станції, допомагають покращити прогнози та зменшити ризики для сучасних технологій, чутливих до впливу космічної погоди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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