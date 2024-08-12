Під Бахмутом прикордонники ліквідували ворожу гармату 'Рапіра' та пункт управління БпЛА окупантів (відео)

Українські прикордонники продовжують знищувати військову техніку російських загарбників на фронті. Зокрема, бої тривають на Бахмутському напрямку.

Там бійці бригади "Помста" вразили ворожу гармату МТ-12 "Рапіра". Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Прикордонники "Помсти" вразили ворожу гармату МТ-12 "Рапіра" та пункт управління БпЛА окупантів на Бахмутському напрямку", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що бійці також знищили військову вантажівку та ліквідували двох загарбників, а ще одного поранили. Точний час та місце знищення не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

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