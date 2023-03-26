Під російською Тулою стався вибух: місцеві кажуть про атаку БПЛА (відео)

Під Тулою на росії 26 березня пролунав потужний вибух. За словами мешканців населеного пункту Киреєвськ, який розташований за 250 км від Москви, впав безпілотник.

За попередніми даними, двоє людей отримали поранення, загиблих немає. Про це повідомили росЗМІ та росіяни у Telegram-каналах.

Зазначається, що внаслідок вибуху, на вулиці Дрожників вибило шибки. Втім, росіяни не можуть узгодити, скільки саме будинків пошкоджені. За різними даними, пошкоджень зазнали від трьох до восьми будівель.

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Місцева влада підтвердила факт вибуху та одразу заявила, що загрози безпеці населення немає. За даними росіян, на місці працюють оперативні служби.

Місцеві жителі заявляють, що причиною вибуху стало падіння БПЛА. Вони також продемонстрували нібито уламки дрона, що впав.

Згодом екстреними службами офіційно також було заявлено, що "безпілотник з боєприпасом, попередньо став причиною вибуху в Киреєвську Тульської області".

Нагадаємо, раніше у російському місті Ярославль загорівся моторний завод. Там виготовляють двигуни до різної російської військової техніки, зокрема для ядерних комплексів.

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