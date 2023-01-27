Підполковник ГУР озвучив, коли може розпочатися контрнаступ ЗСУ

Підполковник Головного управління розвідки, екс-командир ізраїльського спецназу Денис Десятник вважає, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися весною 2023 року. Водночас він припускає, що Україна має всі шанси на перемогу вже влітку цього року.

За його словами, Україна береже людей, на відміну від російських командирів. Про це Десятник сказав у програмі "Руно. Війна" на Апостроф TV.

Підполковник зазначив, що саме через це Сили оборони перегруповуються та відводять свої війська. Щодо контрнаступу, на його думку, ЗСУ очікує озброєння від західних союзників, яке має посилити військо.

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"Ми чекаємо на озброєння із Заходу, і коли ми його отримаємо, перегрупуємося, то контрнаступ розпочнемо вже навесні. Сподіваюся, що великі зміни будуть до літа", – вказав Десятник.

Він додав, що можливо справа йтиме до перемоги над окупантом та витіснення російських військ з усієї території України включно з Кримом.

Нагадаємо, 25 січня президент США Джо Байден заявив, що було прийнято рішення про передачу 31 танк M1 Abrams, а також іншого обладнання для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії.

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