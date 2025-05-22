Погода здивує: синоптики розповіли про можливий літній сніг в Україні та холодну хвилю в Європі

Останні роки українці дедалі частіше стикаються з різкими погодними змінами та температурними контрастами. Наприклад, у квітні 2025 року повітря прогрівалося до +35 °C, але вже за кілька днів температура знижувалася до +13.

Подібна ситуація спостерігалася і влітку 2024 року, коли доводилося по черзі одягати то літній, то весняний одяг через стрімкі зміни погоди. Причиною такої метеорологічної нестабільності є глобальні кліматичні явища –"Ель-Ніньйо" та "Ла-Нінья". Як пояснює Віра Балабух, керівниця відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України, похолодання пов’язане саме з "Ла-Ніньєю".

У цей період холодне повітря з Арктики рухається із заходу на схід і потрапляє до Європи. Натомість "Ель-Ніньйо" викликає підвищення температур, що призводить до спеки. Саме через ці процеси літо 2024 року було таким нестабільним – температура стрибала від понад 40 до всього +18 градусів.

Весна 2025 року не принесла традиційного тепла – у травні значна частина Європи опинилася під впливом незвично холодної погоди. Україна також не стала винятком: у Карпатах випав сніг, що є аномальним явищем для цього сезону. Такі погодні коливання викликали занепокоєння як серед синоптиків, так і серед звичайних громадян.

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Що стало причиною похолодання?

Фахівці пояснюють, що головний чинник різкого зниження температур – це зміни атмосферної циркуляції, зокрема вплив так званого полярного струменевого потоку. Як повідомляє The Guardian, саме посилення цього потоку стало причиною проникнення холодних арктичних мас у центральну частину Європи, що спричинило зниження температури та снігопади в гірських регіонах.

Струменевий потік (jet stream) – це вузька, надшвидка течія повітря на висоті приблизно 9–12 км над Землею, яка рухається із заходу на схід і оточує всю планету. Його коливання мають значний вплив на кліматичні умови в різних регіонах.

Що кажуть дослідники?

За словами метеорологів Фей Халтон і Моргана Томаса, у травні температура повітря в окремих частинах Європи – від Німеччини до Балкан і України – була на 5–10 °C нижчою за сезонну норму. Причина – хвилястий струменевий потік, що відкрив доступ арктичному повітрю до континенту.

Метеоролог Єнс Боневіц із DTN Weather у квітневому звіті зауважив: "Коливання Північноатлантичної осциляції (NAO) суттєво впливає на рух циклонів. Це, у свою чергу, змінює напрямок струменевого потоку і сприяє формуванню атмосферних блоків, які затримують маси повітря".

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Що далі з погодою: очікування на другу половину травня

Прогноз показує, що у другій частині місяця погодні умови зміняться. Активізація струменевого потоку відкриє шлях атлантичним циклонам у глиб континенту. Як наслідок – в більшості регіонів Європи зросте кількість опадів і підвищиться температура. У північній Франції та Великій Британії очікуються часті дощі з можливими грозами.

У цілому, згідно з аналітикою DTN, наприкінці травня та на початку червня в Європі можливі короткочасні похолодання, які згодом поступляться місцем більш теплим і вологим погодним умовам.

Оновлений прогноз від MetDesk на найближчі 2–3 тижні передбачає:

поступове ослаблення "Омега-блокування", що відкриє шлях теплому та вологому повітрю з Атлантики;

підвищення температур у країнах Центральної Європи;

часті опади в західних регіонах України та на Балканах;

нормалізацію температурного режиму відповідно до кліматичних показників кінця травня – початку червня.

Підсумок: нова кліматична реальність — це постійна мінливість

Сніг навесні, літня спека посеред зими, дощові зливи восени — усе це вже не винятки, а наслідки нової кліматичної динаміки. За всіма цими явищами стоїть не один чинник, а цілий комплекс: струменевий потік, зміни в Арктиці, атмосферні блоки та глобальне потепління. І ці процеси вже докорінно змінюють наші звичні уявлення про пори року.

Аномально низькі температури, що спостерігалися в Європі у травні 2025 року, стали результатом змін у атмосферній циркуляції, зокрема через вплив струменевого потоку. Прогнозні моделі свідчать про поступове відновлення більш звичних для цього сезону погодних умов упродовж найближчих тижнів.

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