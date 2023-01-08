Прикордонники показали захоплений пункт окупантів під Бахмутом (фото)

Українські прикордонники показали захоплений опорний пункт російських військових під Бахмутом Донецької області. Вночі окупанти намагалися повернути позицію, однак наступ відбили.

Завдяки цьому українським військовим вдалося покращити свою позицію на цій ділянці фронту. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

"Прикордонники під Бахмутом захопили ворожий опорний пункт та покращили тактичне положення. Упродовж ночі росіяни намагались повернути втрачену позицію", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попри спроби окупантам не вдалося повернути позицію. Окрім цього наші захисники ліквідували чимало загарбників.

"У ближньому бою наші воїни знищили 18 загарбників, ще 24 – поранили", – додали прикордонники.

На фото можна побачити захоплений опорний пункт, а також вбитих окупантів.

Точна позиція пункту не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше воїни Сил спеціальних операцій показали чергову філігранну роботу під час повномасштабної війни з росією. Українські захисники чітко відпрацювали по ворожих цілям під Бахмутом.

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