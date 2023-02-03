Корисна дієтична страва за лічені хвилини: як зварити яйце пашот 'на пару'

Французька страва яйце пашот це найбільш дієтичне блюдо, яке можна приготувати з яєць. Аби приготувати її треба всього кілька хвилин. Її можна споживати як вранці на сніданок, так на обід, чи вечерю.

Відомий український кухар Євген Клопотенко поділився власним рецептом яєць пашот та розкрив секрет їхнього "ідеального приготування".

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"Щоб зварити яйце пашот, вам знадобляться свіжі яйця з холодильника. Повірте, це дуже важливо, і якщо не дотримуватися цих правил, може нічого не вийти, і замість акуратно звареного яйця в каструлі ви побачите незрозумілу білу субстанцію", – попередив він.

Процес приготування страви:

Візьміть каструлю та налийте у неї два літри води та поставте на плиту, аби вода почала закипати. Можна додати до води столову ложку оцту – тоді білок швидше звернеться. Як тільки вода почне готуватися кипіти, візьміть вінчик або столову ложку розмішайте воду швидким рухом, аби утворилася воронка. Яйце потрібно обережно розбити у чашку, чи мисочку, аби не пошкодити жовток. В утворену у воді воронку влийте яйце й продовжуйте підтримувати рух води у воронці, перемішуючи її ложкою або вінчиком. Варіть яйце протягом 2 хвилин, поки не згорнеться весь білок.

За допомогою шумівки витягніть яйце на тарілку. Можна посолити та присипати сухими спеціями та подавати на шматочку хліба, або просто так.

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