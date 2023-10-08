Поливайте молоком та йодом: лайфхаки для рясного цвітіння герані

Пеларгонія (герань) – улюблена кімнатна рослина багатьох, кому подобаються її рясні квіти. Вона доволі невибаглива рослина, однак також потребує догляду, аби довше й частіше квітнути.

Для герані підійде будь-який універсальний ґрунт, який використовують для квітучих рослин. Це може бути суміш дернової землі та перегною у співвідношенні 1:1.

У холодний період найкращою температурою для цієї рослини вважається 14-16 градусів. Тож вона гарно перенесе перебування на балконі, або на підвіконнях впритул до віконного скла.

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Всі види герані дуже люблять велику кількість сонячного світла, тому їх потрібно ставити на добре освітлене підвіконня, періодично повертаючи горщик, щоб кущ сформувався рівним і правильним.

Взимку герань підсвічують спеціальними фітолампами, інакше вона буде в'янути. А поливають пеларгонію лише тоді, коли земля біля коренів повністю суха.

Поливати герань можна з додаванням йоду, це стимулюватиме появи суцвіть та продовжить цвітіння рослини. Потрібна всього крапля йоду на літр води кімнатної температури. Поливайте цим розчином кожні два тижні протягом періоду росту. І будьте обережними, аби такий розчин не потрапив на листя рослини.

Крім того, йод є хорошим антисептиком для грунту. Він захищає коріння від гнилі, а також від грибків і паразитів, які атакують герань.

Ще один натуральний продукт для підживлення герані – бананові шкірки. Вони стимулюють цвітіння пеларгонії.

Бананову шкірку треба порізати на шматочки та залити літром окропу. Закрийте щільно кришкою й поставте в темне місце на 5-7 днів. Потім процідіть розчин і змішайте 1:1 з водою, якою будете поливати герань. Також шкірки від бананів можна подрібнити й додати у грунт, в якому росте пеларгонія.

Ще один продукт, що здатен стимулювати цвітіння герані, це молоко. 100 мл продукту розводять у літрі води та поливають рослини під корінь.

Під час зимівлі герані полив спочатку потрібно скоротити, потім повністю припинити, оскільки рослина вступає в період спокою.

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