ЗСУ підтвердили знищення російського корабля 'Цезар Куніков' біля Криму: всі подробиці

У Чорному морі після удару затонув великий десантний корабель "Цезар Куніков". За даними джерел, його було підбито безпілотниками Головного управління розвідки Міноборони України.

Як стало відомо з повідомлень у Telegram-каналі "Кримський вітер", зранку у Ялті, Місхорі та Алупці було чути п'ять вибухів.

Там часом Міноборони рф звітувало про перехоплення та знищення 6 БпЛА над Чорним морем. Однак очевидці зняли на відео російського корабля, який горів.

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив ліквідацію російського корабля:

"Збройні сили України разом з ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". У момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алупки", – йдеться у повідомленні.

Хронологія подій:

О шостій годині ранку мешканці Криму повідомили про вибухи з боку моря. Від вибухової хвилі в Алупці відчинялися вікна.

Жителі Сімеїзу стверджують, що на атакованому кораблі лунала тривога.

З моря в районі Сімеїзу було чути кулеметні черги. Місце вибухів у морі, ймовірно, знаходилося в районі Місхора. Звуків пусків ракет не було.

Мешканці Криму повідомили, що атаковано російський корабель. Після вибухів корабель почав тонути.

Потім було знову чути вибухи, навпроти селища Кацівелі відчувалася сильна ударна хвиля – боєкомплект корабля вибухав. Для порятунку ВДК підійшов ще один корабель. Також неподалік помітили підводного човна.

Над морем почали літати гелікоптери Мі-8. Схоже, розпочалася пошуково-рятувальна операція. Мі-8 літали низько над морем вздовж берега від Алупки у бік Кацівелі й назад.

Протичовновий вертоліт Ка-27 був помічений над морем у районі Фороса.

За даними джерел УП, це була спецоперація ГУР, в результаті якої ушкоджено ВДК "Цезар Куніков". Корабель затонув.

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