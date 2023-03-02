Пісне печиво за 15 хвилин: як приготувати смаколики без яєць та випікання

Піст – час коли вірянам доводиться обмежувати себе в їжі та окремих продуктах. Втім, це не привід їсти одну лише кашу.

UAportal підготував рецепт пісного печива з горіхами, яке можна швидко приготувати. Такий смаколик робиться без молока, яєць та не потребує випікання.

Для цього печива знадобляться:

борошно – 180 г;

цукор – 100 г;

олія – 50 мл;

вода – 50 мл;

розпушувач – 5 г;

ванільний цукор – 10 г;

горіхи на вибір – 50 г.

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Для початку потрібно змішати борошно, щіпку солі, цукор, розпушувач і ванільний цукор. До суміші після цього додаються подріблені горіхи, олія та поступово холодна вода.

Добре вимісіть тісто, щоб воно було еластичним, сформуйте його в ковбаску. Обгорніть тісто плівкою та поставте у холодильник ненадовго, щоб воно трохи замерзло.

Наріжте "ковбаску" тонкими кружальцями. Обсмажте на сухій розпеченій сковороді на слабкому вогні з двох сторін.

Нагадаємо, раніше UAportal розповів рецепт імбирного кексу без молока і яєць. Його також можна приготувати тим, хто дотримується посту.

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