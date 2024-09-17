Втрати перевищили пів сотні: HIMARS вдарив по розташуванню окупантів на Донеччині (відео)

У Донецькій області було уражено розташування окупаційний російських військ. По ворогу відпрацювала американська реактивна артилерійська система HIMARS.

У соцмережах було опубліковане відео з наслідками удару. Судячи з кадрів та коментарів окупантів, ворог зазначав чималих втрат – близько 50 осіб.

В одному з Телеграм-каналів повідомляється, що відео було отримане від підписника, що є чинним солдатом рф. Він пояснив, що на кадрах зафіксовано влучання по полігону, на якому постійно проходять навчання.

Також вас зацікавить: Серйозні втрати: на Курщині HIMARS завдав удару по скупченню окупантів поблизу річки Сейм (відео)

Локація місця удару. Джерело: cyber-boroshno.com.ua Локація місця удару. Джерело: cyber-boroshno.com.ua

Локація місця удару. Джерело: cyber-boroshno.com.ua Локація місця удару. Джерело: cyber-boroshno.com.ua

"Все усіяно тілами людей, які повірили Путіну, і вирішили заробити грошей. Цей полігон знаходиться біля донецької окружної дороги і туди прилітає постійно. Але командування ЗС РФ це взагалі не турбує. Просто пишуть "зникли безвісти" і гроші ніхто не виплачує. Це відбувається через тупість і недбалість командирів", – йдеться у повідомленні.

російський солдат, який оприлюднив це відео, розповів, що подібне відбувається регулярно і сам він намагається їздити на той напрямок фронту якомога рідше.

"Але наказ не виконати не можна – розстріляють", – додається у публікації.

Нагадаємо, днями бійці Khorne group бомбою GBU-39 рознесли будівлю з окупантами на Курщині.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!