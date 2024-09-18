Потім буде дорожче: експерт порадив, коли вигідніше закуповувати овочі на зиму

Нестабільна погода цього року суттєво вплинула на українські поля. За словами економічного експерта Андрія Новака, аномальна спека та сильні дощі призвели до зниження врожайності овочів та фруктів.

"Цьогорічні погодні умови стали справжнім випробуванням для аграріїв. Як наслідок, варто очікувати зростання цін на овочеву та фруктову продукцію", – зазначив Новак у коментарі для Komersant.Info.

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Експерт пояснює, що крім зменшення врожаю, фермери зіткнулися зі збільшенням витрат на виробництво. Це пов'язано з необхідністю додаткового поливу, захисту рослин від шкідників та інших заходів, спрямованих на збереження врожаю в складних погодних умовах.

"Звичайно, підвищення собівартості не може не відбитися на кінцевій ціні для споживача", – підкреслює Новак.

Проте, експерт заспокоює, що значного подорожчання не очікується. Конкуренція на ринку, як серед вітчизняних виробників, так і з боку імпортерів, стримуватиме різке зростання цін.

Разом з тим, Новак радить українцям вже зараз почати заготовляти овочі на зиму. "Картопля, буряк та морква – це ті продукти, які краще закупити зараз, поки ціни не підскочили. А от з цибулею можна почекати, оскільки вона зберігається довше", – рекомендує економіст.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що в Україні подорожчали ключові продукти.

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