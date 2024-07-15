Повербанки місткістю понад 50 000 мАг за прийнятною ціною: рейтинг кращих

Збираючись у подорож або на випадок блекауту, важливо мати під рукою надійний повербанк великої місткості. Ці пристрої можуть тримати зарядженими більшість ваших гаджетів.

Пропонуємо звернути увагу на три моделі повербанків, які пропонують найкраще співвідношення ціни та якості, не належать до елітних брендів, але володіють всіма необхідними функціями. Рейтинг надійних гаджетів склав "NV Техно".

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1. Choetech 69600 mAh (від 5900 грн)

Місткість: 69600 mAh - значний запас для багаторазової зарядки гаджетів.

Функціональність: 5 вихідних портів (2 Type-C, 2 Type-A, 1 бездротовий), роз'єм прикурювача, ліхтарик, захист від води IP65.

Швидка зарядка: Power Delivery 65 Вт для ноутбуків, Type-C 25 Вт для інших гаджетів.

Зарядка самого повербанка: Type-C 65 Вт (зарядка займає близько 12-14 годин).

2. XO PR159 60000 mAh (від 1900 грн)

Місткість: 60000 mAh - щедра місткість для безперебійної роботи гаджетів.

Функціональність: 3 вихідних порти (2 Type-C, 1 Type-A), ліхтарик.

Швидка зарядка: Power Delivery 20 Вт для ноутбуків, Type-C 18 Вт для інших гаджетів.

Зарядка самого повербанка: Type-C (зарядка займає понад 15 годин).

3. Voltronic YM-391 50000 mAh (від 1700 грн)

Місткість: 50000 mAh - оптимальна місткість за доступною ціною.

Функціональність: 5 вихідних портів (3 Type-A, 2 Type-C, 1 MicroUSB), ліхтарик.

Швидка зарядка: Type-C 18 Вт для інших гаджетів.

Зарядка самого повербанка: MicroUSB (зарядка займає значний час).

Таким чином, Choetech 69600 mAh: найфункціональніший та найпотужніший, але й найдорожчий. XO PR159 60000 mAh: доступний варіант з ліхтариком та Power Delivery 20 Вт, але без Power Delivery 65 Вт. Voltronic YM-391 50000 mAh: найдешевший з трьох, але без Power Delivery та з повільною зарядкою самого повербанка. Вибір залежить від ваших потреб та бюджету.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.

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