Підвищує ризик інфаркту та подразнює кишківник: кому категорично протипоказано пити каву

Кава - улюблений напій мільйонів людей, який заведено пити зранку для бадьорості та насолоди. Однак, незважаючи на її корисні властивості, є ряд захворювань, при яких споживання кави може бути шкідливим.

Артеріальна гіпертензія

Кава підвищує артеріальний тиск, тому людям з гіпертензією слід обмежити її споживання або повністю відмовитися від неї. Особливо це стосується людей з важкою формою гіпертензії. Про це пише ТСН.

Хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки

Кава підвищує кислотність шлункового соку, що може погіршити стан людей з гастритом, виразкою шлунка або дванадцятипалої кишки. Також не слід пити каву натщесерце, оскільки це може призвести до печії та інших проблем з травленням.

Підвищена тривожність і безсоння

Кофеїн, що міститься в каві, може посилювати тривогу та безсоння. Тому людям з цими проблемами слід обмежити споживання кави або повністю відмовитися від неї.

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Остеопороз і вагітність

Кава може сприяти вимиванню кальцію з кісток, що підвищує ризик розвитку остеопорозу. Особливо це стосується жінок після менопаузи. Також кава може негативно впливати на розвиток кісткової системи дитини під час вагітності. Тому жінкам у цих періодах життя слід обмежити споживання кави.

Підвищений холестерин

Кофестол, що міститься в каві, може підвищувати рівень холестерину в крові. Особливо це стосується жінок, які вживають 5-6 чашок кави на день.

Загалом, людям, які мають будь-які з цих захворювань, слід проконсультуватися з лікарем, щоб визначити, чи можна їм пити каву.

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