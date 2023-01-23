'Поясню на яйцях': міністр оборони прокоментував скандальну публікацію про закупівлю продуктів для військових

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на скандал із забезпеченням військовослужбовців продуктами. Він прокоментував публікацію видання "Дзеркало тижня", в якій зазначалося, що ціни на закупівлю харчів і надання послуг із харчування для військових у контракті МО перевищують роздрібні у кілька разів.

На своїй сторінці у Фейсбуці міністр наголосив, що "забезпечення наших воїнів якісним і безперебійним харчуванням в умовах бойових дій є одним з пріоритетів Міноборони". Очільник МОУ також запевнив, що "вичерпну інформацію" щодо закупівлі продуктів він надасть народним депутатам, представникам НАБУ, ДБР та СБУ.

"Міноборони уклало контракти з 8 постачальниками на забезпечення послуги харчування. Я продемонструю ці контракти народним депутатам. За кожним з постачальників згідно з договором закріплено певну кількість військових частин. У контрактах прописано норму: якщо якийсь з постачальників не здатен виконати зобов’язання, то інші "підхоплюють" військові частини згідно з визначеним алгоритмом. Постачання харчів скрізь буде гарантовано безперервним, щоб не сталося.Окремо хочу наголосити. Надання послуги харчування здійснюється за принципом "їжа ходить за військовими", – зазначив Резніков.

За його словами, постачальники їжі для військових, з якими укладені контракти, "гарантували доставку продовольства скрізь, де несуть службу підрозділи певної частини – незалежно від кількості локацій та кількості людей в них".

Він також нагадав, що Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів, а купує комплексну послугу з забезпечення харчування.

"Предметом закупівлі є вартість добового раціону для військовослужбовця. Цей раціон має чіткі критерії щодо калорійності та інших параметрів. Постачальники гарантують забезпечення добового раціону за певну суму. Минулого року ця сума складала 120 грн на військовослужбовця за добу. Цього року ми отримали пропозиції постачальників у діапазоні від 151 до 162 грн на добу", – додав міністр та спитав: "Кінцева вартість послуги забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145,8 грн. Хтось дійсно вважає, що ця сума є завищеною?".

Також Резніков повідомив, що процес укладання контрактів і взяття зобов’язань складається з кількох стадій і вони контролюються, зокрема, Державним казначейством.

"Коли народні депутати подивляться на контракти з 8 постачальниками, вони побачать, що ціни на одні й ті самі продукти – різні. Так само як відрізняються ціни у торговельних мережах… Просто кожен має свою спеціалізацію. Власне виробництво якоїсь групи товарів, або ексклюзивні умови з виробниками. Тому десь м'ясо дешевше, а десь – риба, овочі чи молоко. Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи, зокрема, Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України. Вони визначають певний діапазон. Наприклад, на картоплю встановлено діапазон від 7 до 36 грн за кілограм, оскільки вона буває різних сортів. Це також один з продуктів, на який спостерігаються істотні сезонні коливання ціни", – заявив він.

Що стосується матеріалу "Дзеркала тижня", Резніков каже, що журналісти видання "через півтори доби після публікації вирізали кілька позицій зі своєї інфографіки, де містилися некоректні порівняння, по яких вже найбільший розголос".

"На жаль, зробило це без пояснень. Розуміння некоректності по інших позиціях також прийде. Адже порівнюються неспівставні речі. Ціни за банку чи пляшку фасованої продукції з ціною за кілограм. Ціни за літр з ціною за кілограм. Ціни за вагу нетто з ціною за вагу брутто, та ін", – каже міністр. Потім він вирішив прокоментувати ситуацію на прикладі цін на курячі яйця.

"Поясню на яйцях. Коли народні депутати будуть порівнювати ціни на курячі яйця у контрактах з різними постачальниками, вони побачать, що у 7 постачальників ціна коливається у діапазоні між 80 грн до 90,6 грн за десяток. Порівняйте з ціною у супермаркетах зараз. Підкреслю – це стала ціна на весь 2023 рік з умовою доставки у Львів чи під Бахмут. Лише в документі, оприлюдненому у ЗМІ, вказано аномальну ціну, яку сприйняли як 17 грн за штуку. На чому збудували теорію змови. Насправді це – звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник", – сказав Резніков.

Він запевнив, що постачальник помилився, вказавши ціну не за штуки, а за вагу, "коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу, в іншу таблицю".

Міністр каже, що для військових яйця купували по 85 грн за десяток. "Яйця по 17 за штуку Міноборони не закуповувало і не планує", – додав Резніков.

Проте, його відомство розпочало внутрішні перевірки "по усім контрактам".

На його думку, інформація щодо розкрадання державних коштів на закупівлях почала "виринати" до проведення засідання чергового Рамштайну, то він розцінює це як спробу "підірвати довіру до Міноборони у дуже відповідальний момент".

"Той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум – вчинив службовий злочин. Цю особу буде обов’язково встановлено і притягнуто до відповідальності. Для цього підготовлено відповідні матеріали в СБУ. Зокрема, буде з’ясовано мотиви. Оскільки жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій, найочевиднішою ціллю виглядає спроба підриву довіри до Міноборони у дуже відповідальний момент. А це вже – не просто службовий злочин", – вважає міністр.

За інформацією Резнікова, він ініціював перевірку Міноборони Держаудитслужбою. "Якщо буде доведено, що хтось з посадовців зловживає, він отримає згідно з законом", – запевнив він та висловив сподівання, що роздмухування цього скандалу не вплине на довіру до МОУ та на постачання нової зброї від партнерів.

Нагадаємо, 21 січня на сайті "Дзеркала тижня" вийшов матеріал під назвою "Тилові пацюки Міноборони під час війни "пиляють" на харчах для ЗСУ більше, ніж за мирного життя". У цій публікації журналісти стверджують, що харчі для військових закуповують за цінами завищеними у 2-3 рази.

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