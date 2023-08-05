З'явилося відео атаки дронів на один із найбільш потужних нафтових танкерів РФ SIG: операція СБУ

Вночі, 5 липня неподалік від Керченської протоки Служба безпеки України підірвала найбільш потужний нафтовий танкер SIG, який перевозив паливо для російських військових.

Про це повідомили українські ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ. Зокрема, спецоперацію СБУ проводила спільно з ВМС.

Спецоперація проходила вже за класичним сценарієм: надводний дрон, 450 кг тротилу, вибух. У результаті чого російський танкер розпочав "отрицательное плавание". Крім цього, танкер був навантажений паливом., тому вибухи було далеко видно.

Своєю чергою російський танкер SIG включили до санкційного списку США через те, що він доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії.

За інформацією російського Telegram-каналу "Осторожно, новости", внаслідок попадання безпілотника в танкер було пошкоджено машинне відділення та суднову надбудову.

Тоді як в іншому російському Telegram-каналі "Mash" зазначили, що танкер отримав пробоїну в районі машинного відділення біля ватерлінії з правого борту через атаку морським дроном. У момент атаки на бору перебуло 11 людей, ніхто з них не постраждав.

Додамо, російський нафтовий танкер SIG було спущено на воду у 2014 році.

Нагадаємо, 1 серпня три морські дрони атакували російські патрульні кораблі Чорноморського флоту "Сергей Котов"" та "Василий Быков" за 340 км від Севастополя.Зокрема, серед атакованих кораблів був контейнеровоз Sparta-IV, який, за даними Naval News та спостерігачів, перевозив з Сирів зброю.

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