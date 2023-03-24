З'явилося відео наслідків російського удару по Сумщині: є жертви та поранені

У ніч проти 24 березня російські терористи здійснили масований обстріл Сумської області. Окупанти використали різні види зброї, зокрема, застосували й авіабомбу.

Як повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, було завдано ударів по території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад.

Так, ворог масовано обстріляв м. Білопілля: зафіксовано авіаційний удар, обстріл з РСЗВ "Град" (80 ударів), також – обстріл зі ствольної артилерії (20 ударів).

Внаслідок обстрілу Білопілля загинули двоє людей, поранення отримали дев'ятеро мешканців.

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Після атаки зруйновано адміністративну будівлю, школу, житловий будинок. Також пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток.

Зафіксовано російську атаку й по місту Ворожба, ворог застосував РСЗВ. По селу Вири прийшовся авіаційний удар та атака дронів-камікадзе.

Також ударив ворог й по Миколаївській селищній громаді (авіаційний удар) та по Новослобідській громаді.

Поліція Сумської області повідомила, що від російського обстрілу у Білопіллі загинув поліцейський Вадим Листопад.

"Сьогодні опівночі внаслідок ворожого обстрілу м. Білопілля Сумського району загинув 37-річний старший лейтенант поліції Вадим Листопад. Під час виконання службових обов'язків інспектор сектору реагування патрульної поліції отримав поранення, несумісні з життям. Загиблий поліцейський був світлою та гідною людиною, відповідальним та професійним працівником. Без батька залишилось двоє дітей та велика родина", – йдеться у повідомленні.

А в коментарі "Суспільному" виконуючий обов'язки голови Сумської ОВА Тарас Савченко повідомив, що після російської атаки поранені четверо поліцейських та п'ятеро цивільних мешканців Білопільської громади.

Міський голова Білопілля Юрій Зарко повідомив, що під час удару по школі №4 загинув сторож, ще одна людина важко травмована.

Нагадаємо, 22 березня російські окупанти масовано обстріляли Запоріжжя. Внаслідок влучання у багатоповерхівку загинула людина, а ще 34 мешканці багатоповерхівки отримали травми.

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