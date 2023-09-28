Правильне заварювання зеленого чаю: скільки разів можна не змінювати заварку
Зелений чай – це один з найпопулярніших видів чаю у світі. Він має яскравий, насичений смак і тонізуючі властивості. Зелений чай можна заварювати кілька разів, але мало хто знає скільки саме разів.
Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що кількість заварок зеленого чаю залежить від кількох факторів:
Вид чаю:
Цільнолистовий зелений і білий чай можна заварювати три-чотири рази, пуер та улун – до 5-7 разів.
Метод заварювання:
Якщо ви використовуєте великий чайник, краще обмежитися двома заварюваннями.
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Смакові уподобання:
Деякі люди віддають перевагу міцнішому чаю, інші – слабшому.
Щоб заварити зелений чай кілька разів, дотримуйтесь наступних рекомендацій:
Використовуйте якісний чай:
Неякісний чай не буде мати насиченого смаку навіть при першому заварювання.
Заливайте чай окропом:
Температура води для заварювання зеленого чаю становить 75-80 °C.
Не витримуйте чай занадто довго:
Час заварювання зеленого чаю становить 2-3 хвилини. З кожним новим заварюванням чай змінює смак. Він стає менш насиченим, але при цьому з'являються нові відтінки смаку та аромату.
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