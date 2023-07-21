Уряд ПАР офіційно звернувся за ордером на арешт путіна

Уряд Південно-Африканської Республіки офіційно звернувся до суду за ордером на арешт російського президента володимира путіна, якщо той прибуде до країни.

Цей крок було зроблено після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Путіна за звинуваченнями у воєнних злочинах і злочинах проти людства в Україні, повідомляється на сайті опозиційної партії "Демократичний Альянс".

ПАР формально зобов'язана дотримуватися вимог МКС, але керівництво країни не приховувало, що ніякого бажання заарештовувати російського президента у нього немає.

Однак жодного законного способу не виконувати ордер уряду ПАР не знайшло. В останні дні південноафриканські лідери прямо говорили, що вони просили путіна не приїжджати, і позавчора той справді вирішив не їхати, хоча й необов'язково через побоювання бути заарештованим.

Опозиційна партія ПАР "Демократичний альянс" заявила, що рішення уряду звернутися до суду є поступкою її вимогам. Партія раніше зверталася до суду з клопотанням зобов'язати уряд виконати ордер на арешт путіна.

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Рішення уряду ПАР викликало критику з боку деяких експертів, які заявили, що це може погіршити відносини між ПАР і Росією. Однак уряд ПАР заявив, що він змушений діяти відповідно до міжнародного права.

Остаточно невідомо, чи буде путін заарештований, якщо він приїде до ПАР. Однак рішення уряду звернутися до суду є значним кроком, який свідчить про те, що ПАР серйозно ставиться до вимог МКС.

Нагадаємо, 3 березня 2022 року Кримінальний суд у Гаазі взявся за розслідування проти воєнних злочинів рф.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт президента росії володимира путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львова-Бєлова. Їх звинувачують у незаконній депортації українських дітей.

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