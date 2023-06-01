Передбачити долю та закликати кохання: традиційні ворожіння для дівчат та обряди на Трійцю

В Україні православні християни 4 червня святкуватимуть Зелені свята або Трійцю. Як виявилось, між ними є деякі розбіжності.

Наприклад Зелені свята – це дохристиянське язичницьке весняне свято, яке має свої традиції. Зокрема, дівчата у цей день ворожать на майбутнє та закликають кохання у життя.

Ворожити варто натщесерце та на самоті. Дівчина має підійти до берези, загадати бажання та відламати гілочку, попередньо сказавши: "Благослови, Трійця, Свята Богородиця. Гілка, обломись, а рабу Божому (ім'я) доля появися. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

Після цього потрібно порахувати кількість бруньок на гілці. Якщо кількість парна – бажання збудеться.

Читайте також: Зелені свята 2023: коли святкуємо Трійцю, традиції та заборони

Також дівчата запускають на Трійцю вінки по воді. Залежно від поведінки віночка, можна передбачити подальшу долю:

пливе рівно – життя буде спокійним і добрим;

пливе під водою – до хвороби;

тоне – до біди;

гойдається на хвилі – до бурхливого життя;

розпався – до розлуки з милим;

швидко пішов – заміжжя далеко від дому;

затримався біля берега – до наступної Трійці змін не буде.

Окремим обрядом у давнину було замовляння на любов Потрібно взяти букет з церкви та сплести з нього вінок, а перед сном подумати про кохану людину і прочитати замовляння, після якого вінок кладеться під подушку:

"Не молячись лягаю спати і не перехрестившись, Господь, прости, Христос. Під голову кладу вінок зі святих трав. Як ці трави в вінок перепліталися, так нехай раб Божий (ім'я) навколо мене раби (ім'я) в'ється, як вінок буде в'янути і сохнути, так нехай сохне-горює він за мною, Божою рабою (ім'я), їжею не заїдає, питвом не запиває, гульнею не загуляє. Будьте слова мої міцніше каменю і булату, гострого ножа і спису. А ключ моїх слів і твердження, і фортеця міцна, і сила сильна в небесній висоті, а замок в морській глибині. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь"

Нагадаємо, ми вже писали про обряди та традиції Зелених свят.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!