Припиніть прати постіль при 60-90 градусах: експерти назвали оптимальну температуру води

Протягом ночі на простирадлах накопичуються мертві клітини шкіри, жири тіла, піт, віруси, бактерії та пилові кліщі. Саме останні викликають найбільше проблем.

Однак регулярне прання постільної білизни допомагає контролювати кількість пилових кліщів. Щоб випрати їх "правильно", експерти поділилися декількома порадами.

Перш за все варто звернути увагу на будь-які конкретні інструкції з прання постелі. Якщо вони є, треба їх дотримуватися.

Чимало людей перуть постіль при 60 або 90 градусах. Експерти кажуть, що найкраща температура для прання постільної білизни – від 30 до 40 градусів.

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Окрім цього варто прати простирадло окремо від іншої білизни. Це пов’язано з тим, що товщі тканини спричинятимуть тертя під час циклу прання, що може призвести до сколювання або розриву делікатної тканини простирадла з часом.

Також надмірна кількість миючого засобу може пошкодити волокна, в результаті чого постільна білизна швидше зношується. Експерти рекомендують зберігати засоби для виведення плям на випадок, коли вони необхідні, і перевіряти інструкції до машини та прального засобу, щоб дізнатися, скільки використовувати.

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