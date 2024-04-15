Дуда сказав, чи буде Польща продовжувати допомогати Україні

Президент Польщі Анджей Дуда запевнив, що продовжить політику, направлену на допомогу Україні під час війни з росією. За його словами, український народ може покластися на підтримку Польщі.

В інтерв’ю LRT Анджей Дуда зауважив, що "ситуація в Україні дуже складна".

"Я завжди говорив на міжнародній арені, що Україна потребує нашої допомоги – постійної і нескінченної. Найбільше Україні зараз потрібні боєприпаси", – додав він.

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Польський президент зауважив, що інтереси країн НАТО збігаються з інтересами України.

"Україна хоче відновити повний контроль над окупованими територіями. Це також важливо для всього світу, тому що це ознака того, що міжнародне право діє. росія повинна буде його виконати, вивівши свої війська з України", – додав Дуда.

Що стосується можливості мирних перемовин між росією та Україною, президент Польщі зауважив, що у Володимира Зеленського "дуже жорстка позиція щодо захисту та відвоювання територій".

"Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна повернула всі території, які в неї були відібрані", – резюмував він.

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