Під час вибуху у Лисичанську ліквідовано Олексія Потелещенка: очолював МНС у так званій 'ЛНР'

Внаслідок удару по окупованому Лисичанську загинув міністр самопроголошеної "ЛНР" Олексій Потелещенко. Серед загиблих й 27 окупантів та колаборантів, що зібралися у ресторані під назвою "Adriatic", який був розташований поблизу пекарні.

Про це повідомили російські держагентства, інформацію також підтвердив голова самопроголошеної "ЛНР" Леонід Пасічник. Він сказав, що до того, як полковник Олексій Потелещенко очолив міністерство надзвичайних ситуацій у самопроголошеній "ЛНР", він працював у лавах так званої "Народної міліції ЛНР".

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російське МНС повідомляло, що після завершення рятувальних робіт на місці вибуху у Лисичанську загинули 28 людей.

З повідомлень так званих російських "військкорів" відомо, що у ресторані святкували день народження депутата "ЛНР" Івана Жушма. Z-воєнкор Юлія Андрієнко стверджує, що тут відзначали день народження "господаря закладу", який відвідали "верхівка МНС, прокурори та місцеві депутати".

Андрієнко та "військор" Дмитро Зіменкін вважають, що удар був не випадковим — йому передувала робота навідника.

Таким чином під час удару по ресторану загинули верхівка "МНС ЛНР", депутати-колаборанти та прокурори.

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