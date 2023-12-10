До чого тут вулкани?: Вчені запропонували знизити яскравість сонця, щоб подолати глобальне потепління

Стає все більш очевидним, що наші кліматичні цілі досягти важко. За 2022 рік температура піднялася на 1,26 °C, а до середини 2030-х ми можемо наблизитися до 1,5 °C. Навіть з існуючою кліматичною політикою очікується збільшення температури на понад 2,5 °C до кінця століття.

Такий ріст температури стане справжньою загрозою для вразливих спільнот та екосистем світу. У зв'язку з цим наступив час шукати радикально нові рішення для зупинки зміни клімату, пише Sciense Alert.

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На допомогу можуть прийти потужні вулканічні виверження, подібні Тамборі (Індонезія, 1815 рік) та Пінатубо (Філіппіни, 1991 рік), що тимчасово знижують глобальну температуру. Це відбувається через утворення туманного шару мікроскопічних частинок у верхніх шарах атмосфери, який тимчасово затемнює Сонце. Такий ефект можна було б скопіювати для подолання глобального потепління.

Сонце нагріває Землю, але тепло утримують парникові гази, які затримують тепло, що виділяється нашою планетою. Штучний туман, подібний до того, який виникає після вивержень вулканів, може зменшити вплив газів, затримуючи лише 1% сонячного світла і охолоджуючи планету на 1°C.

Інженерні оцінки свідчать, що цей процес можна здійснити використовуючи реактивні літаки, які вивільнятимуть відбиваючі частинки у верхні шари атмосфери. Хоча це може здатися неправдоподібним, наукові дані підтверджують його технічну можливість та відносну ефективність.

Важливо зауважити, що приглушення Сонця не розв'язує проблему кореневого збурення клімату, яке спричинене викидами CO₂. Проте воно може забезпечити тимчасове полегшення наслідків зміни клімату.

Такий метод дозволяє створити рівномірний ефект охолодження по всьому світу, регулюючи розташування викидів частинок. Це дозволяє значно зменшити кліматичні ризики, але не повністю усуває їх.

Важливим аспектом є те, що приглушення Сонця не розв'язує основний проблему – збільшення концентрації CO₂ в атмосфері. При цьому можливі побічні ефекти, такі як вплив на озоновий шар, зміни в режимі опадів та атмосферні реакції, які потребують додаткового вивчення.

Подолання причин кліматичних змін – це запорука майбутньої стійкості, і необхідно продовжувати зусилля для скорочення викидів CO₂. Однак приглушення Сонця може стати тимчасовим рішенням, що дозволить зменшити негативні наслідки зміни клімату, поки триває боротьба з корінними причинами цього явища.

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