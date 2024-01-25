Доведеться платити більше: які комунальні послуги подорожчають з 1 березня

Вже навесні 2024 року тарифи на деякі житлово-комунальні послуги українцям можуть перерахувати. Споживачам переглянуть вартість світла і газу.

Водночас з цим, до кінця опалювального сезону вартість електроенергії залишиться незмінною.

Про це сказав в етері "Громадського радіо" голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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Як повідомив Попенко, споживачам переглянуть тарифи на світло і газ. Нові тарифи, вірогідно, затвердять вже навесні 2024 року.

"Я думаю, що, найімовірніше, ми отримаємо нові платіжки цього року на електроенергію від 1 квітня або 1 травня, де нам знову збільшать вартість електроенергії. А на додачу до цього ще й вартість газу збільшать, тому на нас чекають серйозні зміни в наших платіжках 2024 року", — сказав він.

Тим часом, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що українці до кінця опалювального сезону оплачуватимуть світло за чинними тарифами.

"До кінця опалювального сезону 2023/24 підвищення тарифів для населення не планується", — сказав він.

Нагадаємо, платити за комуналку та податки можна електронними грошима.

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